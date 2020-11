O coronel Luís Macedo teve um papel decisivo no plano da revolução de 1974, já que constituiu o grupo de engenharia do Exército.Ajudou a delinear pontos estratégicos e deu também apoio a Salgueiro Maia, no Largo do Carmo, em Lisboa.Antigo aluno do Colégio Militar, Luís Macedo é agora lembrado pela Associação 25 de Abril como "um dos principais capitães de Abril". Morreu em Moçambique, aos 73 anos, vítima da Covid-19.