Foi sempre um apaixonado pelo Benfica, mesmo antes de ter ingressado, há mais de 30 anos, no Departamento de Futebol Profissional onde tomou conta da área dos equipamentos dos atletas das equipas principais.Diagnosticado com uma doença grave no início do ano, acabou por falecer na quinta-feira.O último jogo em que esteve no banco foi contra o FC Porto no "Dragão" (3-2) onde Vinícius lhe dedicou um dos dois golos que marcou.