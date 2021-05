A par de Jorge Ben, o gaúcho Luís Vagner é considerado um precursor do género brasileiro samba-rock, ainda que tenha passado também pelo twist e pelo reggae.Natural de Bagé, no Rio Grande Sul, lançou-se na música em 1963. Guitarrista exímio, integrou vários grupos, mas deixou a maior marca a solo, como nos álbuns ‘Simples’ (1974) ou ‘Fusão das Raças’ (1979).Morreu no domingo, aos 73 anos, após sofrer dois AVC.