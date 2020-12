Humorista, ficou conhecido no Brasil pela forma como fazia caretas."Descobri que o facto de ser feio era um meio de chegar ao sucesso", disse, depois de aparecer pela primeira vez na televisão do Brasil, em 1992, no ‘Show de Variedades’.Esteve ainda nos programas de Gugu e do Ratinho, com enorme êxito.Luiz Carlos Ribeiro, conhecido como ‘Rodela’, morreu ontem, devido a complicações originadas pela Covid-19. Tinha 66 anos.