Nasceu em Mandelieu-La-Napoule, no Sul da França, onde a família vivia exilada. Em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, os descendentes da Família Real regressaram ao Brasil. Formou-se em Ciências Políticas na Universidade de Paris e em Química e Física na Universidade de Munique (Alemanha). Fixou residência em São Paulo, em 1967. Com a morte do pai, em 1981, assumiu a chefia da Casa Imperial do Brasil.