Luiz Graça (1948-2023)

Natural de Tomar, antigo governador civil de Setúbal, nos anos 70 foi professor do Ensino Secundário na cidade do Sado e no Montijo. Licenciado em História pela Faculdade de Letras de Lisboa, deu aulas em instituições como a Universidade Católica e a Lusíada.



Em 1995 foi eleito presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros do Montijo. Na política foi vereador eleito pelo PSD na Câmara do Montijo e entre 1990 e 1992 cumpriu o cargo de governador civil do distrito de Setúbal. Morreu aos 74 anos.