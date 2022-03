Nasceu no Rio de Janeiro em 1942 e foi na universidade daquela cidade que se licenciou em Física em 1967.Dois anos depois conclui o doutoramento. Participou na elaboração dos projetos tecnológicos para a central nuclear de Angra 1, que faz parte do complexo Nuclear Almirante Álvaro Alberto.Foi presidente da empresa Eletrobrás no primeiro governo Lula e membro do Conselho do Pugwash, entidade fundada por Albert Einstein.