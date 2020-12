Recém-eleito para o Congresso pelo Partido Republicano, Luke Letlow, de 41 anos, morreu terça-feira à noite, a poucos dias de tomar posse naquele que seria o seu primeiro mandato na Câmara dos Representantes dos EUA. Estava internado com Covid-19 desde o passado dia 19. Nascido no Louisiana, trabalhou como chefe de gabinete do congressista Ralph Abraham antes de se candidatar à sua sucessão. Deixa mulher e dois filhos.