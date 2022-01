Foi a única mulher a ser escolhida num 'draft' da Liga masculina norte-americana de basquetebol (NBA)- em 1977, pelos New Orleans Jazz. Acabou por não participar nos testes da equipa por estar grávida.Com a Delta State University conquistou três títulos consecutivos, sendo ainda a melhor marcadora (2981) e com mais ressaltos (1662).Foi a 1ª mulher negra a integrar o 'Hall of Fame' do basquetebol (1992). Lusia ‘Lucy’ Harris morreu aos 66 anos.