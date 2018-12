Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lyudmila Alexeyeva (1927-2018)

Decana russa dos Direitos Humanos.

Por Paulo Fonte | 01:30

Natural da Crimeia, a mais antiga ativista dos direitos humanos russa e ex-dissidente soviética foi um dos membros fundadores do Grupo de Helsínquia de Moscovo, criado para fiscalizar o cumprimento pela URSS dos Acordos de Helsínquia de 1975, que pretendiam reduzir as tensões da Guerra Fria.



Escreveu petições em defesa dos presos políticos, foi expulsa do Partido Comunista e, em 1977, emigrou para os EUA.



Morreu em Moscovo.