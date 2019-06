Conhecido por Dr. John, deu corpo aos sons da cidade de Nova Orleães, nos EUA, onde nasceu.Pianista, cantor e compositor, gravou mais de 30 álbuns, nos quais se incluem temas como ‘Right Place Wrong Time’.Em palco apresentava-se com um visual excêntrico, feito de penas coloridas, fios de contas e outros acessórios que usava no chapéu.A carreira levou-o ao Rock & Roll Hall of Fame.Morreu de ataque cardíaco, aos 77 anos.