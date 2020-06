Madalena Pestana (1949-2020)

Foi uma das protagonistas do teatro independente em Portugal, na década de 70 do século XX. Fez parte do grupo fundador da companhia A Comuna.Quando se estreou, em 1969, no papel de ‘Antígona’, no espetáculo inaugural do grupo Primeiro Acto, foi considerada uma atriz "força da natureza".Foi elogiada por autores como José Cardoso Pires e Alves Redol. Madalena Pestana morreu ontem aos 70 anos. As causas da morte não foram divulgadas.