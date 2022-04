Nasceu no Porto, filha de pais pianistas. Foi discípula de Guilhermina Suggia e concluiu o curso no Conservatório Nacional em 1940. Ganhou vários prémios. Com a sua irmã, a pianista Helena Sá e Costa, manteve um duo durante 50 anos, tendo atuado um pouco por toda a Europa. Desenvolveu também uma notável ação pedagógica no Conservatório de Música do Porto e no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian em Braga.