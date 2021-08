Maki Kaji, o japonês que popularizou o jogo sudoku, morreu no dia 10 de agosto aos 69 anos, vítima de um cancro biliar.O conceito original do quebra-cabeças foi inventado no séc. XVIII por um matemático suíço, mas foi pela ação de Kaji, nos anos 80 e 90, que se tornou num fenómeno mundial, através da sua versão moderna, com uma subdivisão em nove quadrados.O nome japonês sudoku é uma contração da frase "os números devem ficar sozinhos".