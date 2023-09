O líder histórico do partido Inkatha, Mangosuthu Buthelezi, morreu no sábado aos 95 anos, anunciou o Presidente da África do Sul. Um "líder formidável que desempenhou um papel importante na história" da África do Sul "durante 7 décadas", disse Cyril Ramaphosa. Nascido na família real Zulu, Buthelezi foi a personificação do espírito orgulhoso do maior grupo étnico do país. Ocupou o cargo de ministro do Interior no Governo de transição da África do Sul democrática - mandato de Mandela.