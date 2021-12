O homem responsável por tornar o ténis uma modalidade de relevo em Espanha, após vencer quatro Grand Slams e tornar-se número 1 do ranking mundial, morreu este sábado, aos 83 anos.



Manolo Santana venceu 37 títulos na década de 60, além do ouro olímpico em Roma’68. Abandonou os courts em 1973, mas foi nomeado capitão da seleção espanhola na Copa Davis por duas vezes (1980-85 e 1995-99). Foi diretor do Masters de Madrid.