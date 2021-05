Terceira mulher do rei Goodwill Zwelithini, que morreu em março, tinha sido nomeada rainha regente dos zulus durante os três meses do luto. Zwelithini teve influência moral sobre mais de 11 milhões de zulus, quase um quinto da população da África do Sul.



Dlamini ostentava o título de ‘grande rainha’, determinado pelo dote e por ser a irmã do rei Mswati III da Suazilândia, agora Essuatíni. Morreu de causas não divulgadas.