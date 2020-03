Manu Dibango (1933-2020)

Saxofonista camaronês e lenda do afro-jazz, Emmanuel N’Djoke Dibango, conhecido como Manu Dibango, dedicou a vida à música. A viver em França desde os 15 anos, ficou conhecido com o tema ‘Soul Makossa’, de 1972.



Michael Jackson viria a utilizar um excerto em ‘Wanna be startin’ something’, do álbum ‘Thriller’. Em 2009 foi processado e um acordo financeiro pôs fim ao litígio. Morreu terça-feira vítima de coronavírus.