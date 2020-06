Ator, jornalista e tradutor, filho do linguista Luís Lindley Cintra e irmão do encenador e ator Luís Miguel Cintra, foi na poesia que encontrou "a sua incontornável e apaixonada estrada", como apontou a poetisa Maria Quintans.



Começou a publicar em 1981, com o livro ‘Do Lado de Dentro’, a que se seguiram mais de duas dezenas de obras. Foi encontrado morto em casa, no Bairro Alto, Lisboa. Sofria de problemas cardíacos e terá dado uma queda.