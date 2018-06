Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manuel Dias (1944-2018)

Artista foi o autor da estátua do Ardina.

Por Paulo Fonte | 01:30

Artista plástico e professor na Escola Superior de Belas Artes do Porto, é de sua autoria a estátua do Ardina, na Praça da Liberdade, no Porto.



Natural de Espinho, a atividade antifascista fez parte da sua vida e como militante do PCP integrou a Assembleia Municipal de Santo Tirso entre 1997 e 2001 e encabeçou a lista da CDU à Câmara da Trofa, em 2005.



Morreu segunda-feira, o funeral realiza-se esta quarta-feira em S. Mamede do Coronado, onde residia.