Manuel do Laço (1947-2023)

Manuel de Sousa, carismático adepto do Boavista, conhecido como Manuel do Laço, acessório que utilizava desde os 4 anos de idade por influência de um salgueirista. Deu nas vistas no mundo do futebol pela paixão com que defendia os axadrezados - chegou a fazer greve de fome à porta da Liga quando o clube do Bessa foi castigado -, mas também pela cordialidade com que se relacionava com os adeptos adversários. Vestia preto e branco dos pés à cabeça e só não apoiou presencialmente o Boavista nos estádios quando esteve emigrado.