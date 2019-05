Nascido a 2 de novembro de 1942 em Macieira de Rates, Barcelos, Manuel Ferreira de Araújo foi ordenado padre a 15 de agosto de 1967. Celebraria este ano 52 anos de sacerdócio, 15 dos quais dedicados à paróquia das Caxinas, em Vila do Conde.



Na comunidade de pescadores, assumiu um papel central, consolando as famílias daqueles a que o mar roubou a vida. O funeral realiza-se este sábado, às 10h00, na Igreja do Senhor dos Navegantes.