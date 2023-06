Manuel Fino (1925-2023)

Nascido numa família ligada aos lanifícios em Portalegre, o empresário foi incluído, em 2008, na lista dos 20 homens mais ricos de Portugal.Natural da Covilhã, ingressou nos negócios na produção de tecidos sintéticos antes de representar a Printemps. Fez fortuna na Bolsa e deixa uma das maiores dívidas à CGD. Em 2009 constava no 22.º lugar da lista dos portugueses mais ricos da Exame, com uma fortuna de 361,12 milhões de euros, com participações na Soares da Costa, BCP e Cimpor.O funeral realiza-se esta sexta-feira em Portalegre. Tinha 98 anos.