Natural de Caridade, no concelho de Reguengos de Monsaraz, era um apaixonado pelo Alentejo. Foi jornalista no Diário do Sul e colaborou com duas estações de rádio de Évora, antes de entrar para a agência Lusa em 1993.



Era o chefe de delegação da agência em Évora desde 2004, e desde junho de 2012 o editor-regional da Lusa no Alentejo. Faleceu ontem no Instituto Português de Oncologia, em Lisboa, informou a família.