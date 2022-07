Nasceu em Espanha, mas foi para a Escócia ainda criança. Dedicou a vida às guitarras e ao rock ‘n’ roll. Em 1968, foi um dos fundadores dos Nazareth.



Entre os discos que o grupo lançou, destaque para ‘Hair of the dog’, que continha o mega hit ‘Love Hurtz’, um original dos Everly Brothers. Produziu as primeiras maquetes dos Guns N’ Roses, a pedido de Axl Rose, que admirava a banda escocesa. Manuel ‘Manny’ Charlton morreu aos 80 anos.