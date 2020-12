Presidente da Câmara de Rio Maior entre 1980 e 1983. Fundou - com os pais e os irmão - a Indústria de Carnes Nobre e O Ninho - Centro de Educação Especial do Concelho de Rio Maior.



Em 1991, o município prestou-lhe homenagem nas comemorações do dia da cidade (6 de novembro) e, em 1991, o então Chefe de Estado, Mário Soares, condecorou-o com o Grau de Oficial da Ordem de Mérito. Manuel Nobre morreu aos 93 anos.