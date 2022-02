Manuel Novais Granada foi redator em vários jornais, chefe de redação no ‘Jornal do Fundão’ e grande repórter no Correio da Manhã. Natural de Almeirim, fez jornalismo até aos 70 anos, e aproveitou a reforma para dar aulas de Cultura Geral na Universidade da Terceira Idade de Torres Vedras, onde vivia. Autor de livros de jornalismo e religião, morreu na madrugada de ontem no Hospital de Torres Vedras, aos 87 anos.n