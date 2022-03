Nasceu em Vila Real de Santo António em 1941 e cedo abraçou o negócio das conservas, iniciado pelo seu bisavô, Sebastian, que inaugurou, em 1853, a primeira conserveira portuguesa, produzindo atum em salmoura. Em 2015, o empresário inaugurou em Lavra, no concelho de Matosinhos, a fábrica Ramirez 1853, a primeira unidade nova da empresa em mais de 70 anos e uma das mais ‘verdes’ do Mundo no setor agroalimentar.