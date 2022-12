Presidente da Câmara Municipal de Redondo entre 1976 e 1979, Manuel Roque morreu no domingo, no Hospital de Évora, aos 96 anos. Residia em Aldeias de Montoito. A autarquia manifestou ontem "pesar e consternação" e decretou dois dias de luto. Foi "um homem de excecionais qualidades humanas, afável, altruísta e íntegro, que defendeu intransigentemente os interesses do município de Redondo", salientou.