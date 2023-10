Primeira artista a cantar nas emissões experimentais da RTP, na Feira Popular, Lisboa, em 1956, teve uma carreira de mais de 50 anos. Um dos seus sucessos foi ‘Viva o Sporting’, que festejou a vitória do clube, em 1964, na Taça das Taças, graças ao ‘cantinho de Morais’. Iniciou o seu percurso artístico no Rádio Clube Português. Mais tarde apresentou-se para provas na Emissora Nacional, onde se manteve até à desativação da empresa, em 1975. Morreu na Casa do Artista aos 95 anos.