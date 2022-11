Nasceu na Amadora e teve um percurso artístico de mais de 40 anos no teatro, rádio, opereta, cinema e televisão. Destacou-se na revista, somando êxitos como ‘Acerta o Passo’ e ‘Desculpa, ó Caetano’. No cinema, contracenou com Amália Rodrigues e Tony de Matos em ‘O fado corrido’. "Atriz de uma geração que muitos recordam com saudade", lembrou ontem o Presidente da República. Morreu na terça-feira, na Casa do Artista, em Lisboa.