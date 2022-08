A atriz brasileira Maria Fernanda, de 96 anos, morreu no sábado devido a uma pneumonia bacteriana. Filha da poetisa Cecília Meireles (1901-1964) e do ilustrador português Correia Dias (1892-1935), estreou-se como atriz em 1948, apresentando ‘Hamlet’, e tornou-se num dos grandes nomes do teatro brasileiro. Atuou também na televisão, com destaque para as telenovelas ‘Gabriela’ (1975), ‘Pai Herói’ (1979) e ‘Dona Beija’ (1986).