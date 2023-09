Conhecida artista espanhola, ao longo da carreira lançou 18 álbuns e participou em filmes e séries televisivas. Com uma carreira que se estendeu por 50 anos, brilhou em centenas de palcos, da música à representação. Data de 1978 o tema ‘Se acabó’, primeiro grande sucesso, que lhe deu notoriedade nacional e além-fronteiras. Morreu ontem em casa, "rodeada dos entes queridos", no Bairro de Triana, em Sevilha, de onde era natural. Tinha 73 anos. As causas da morte não foram avançadas. Há três anos superara dois cancros.