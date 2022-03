Nascida em Adão Lobo, concelho de Cadaval, a 16 de março de 1925, estudou no Instituto de Odivelas e no Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa.Depois de uma longa carreira na Função Pública, iniciada em 1949 no Instituto de Assistência à Família, foi uma das fundadoras, em 1990, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.Foi deputada, entre 1969 e 1973, da Ala Liberal. Maria Raquel Ribeiro morreu na 5ª feira aos 97 anos.