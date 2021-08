Natural de Lisboa, estreou-se aos 10 anos atuando na União Artística e no Salão Monumental, na capital.Em 1952, foi eleita no Teatro Apolo, em Lisboa, ‘Rainha do Fado Menor’, destacando o júri a sua forma única de interpretar o Fado.Encerrou a carreira em 1999.O velório de Mariana Silva realiza-se esta sexta-feira a partir das 16h. Sai o funeral, depois de celebrada missa de corpo presente, seguindo para o crematório do Feijó.