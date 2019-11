Nascida Maïténa Doumenach, a cantora e atriz francesa com raízes catalãs participou em filmes como ‘Plein soleil’, de 1960, com Alain Delon.Georges Lautner, Henri Verneuil, Pierre Granier-Deferre e Jean-Pierre Mocky foram alguns dos realizadores com quem trabalhou.Lançou o primeiro single em 1963, ‘Les vendanges de l’amour’, escrito por Daniel Gérard, que se transformou num sucesso.Morreu sábado em Genolier, na Suíça.