Ao lado do marido, Alan Bergman, ganhou o Óscar pelas canções ‘The Windmills of Your Mind’ (1968), ‘The Way We Were’ (1973) e pela banda sonora do filme ‘Yentl’ (1983) protagonizado e dirigido por Barbra Streisand. A dupla conquistou ainda dois prémios Grammy e quatro Emmy e trabalhou também com com Neil Diamond, Quincy Jones e Sérgio Mendes, entre outras estrelas. Marilyn Bergman morreu aos 93 anos.