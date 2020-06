Antigo internacional italiano, o futebolista integrou o plantel do Inter de Milão que conquistou dois títulos de campeão europeu, um deles frente ao Benfica, na época 1964/65 (1-0).



‘Interista’ entre 1957 e 1973, "com o seu pé esquerdo cativou o Mundo numa equipa que marcou uma época", escreveu o clube na página oficial. O extremo disputou 509 jogos com a camisola do Inter e marcou 95 golos. Estava hospitalizado há vários dias.