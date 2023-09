Mário Manuel Jardim Rodrigues, antigo futebolista de FC Porto (1967/68) e Sp. Braga (várias passagens entre 1965 e 1975), morreu ontem, aos 79 anos. Mário Espingardeiro, como era conhecido no mundo do futebol, contribuiu para a primeira grande conquista bracarense com o triunfo na Taça de Portugal de 1965/66 após a final com o V. Setúbal, onde prevaleceu um golo de Miguel Perrichon (77’).

Além dos portistas e dos bracarenses, o antigo médio jogou ainda no Tirsense, Atl. Valdevez e Ponte da Barca.