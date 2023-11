Nasceu em Vila Nova de Gaia. Começou a jogar no Vilanovense e rumou ao Boavista (1969/70). Foi contratado pelo Benfica, onde se sagrou tricampeão (1974/75, 1975/76 e 1976/77). No ataque, jogou com Eusébio, Nené, Jordão, Vítor Baptista, Chalana, entre outros. Marcou 26 golos em 96 jogos. Regressou ao Boavista, onde ganhou uma Taça de Portugal. Terminou a carreira no Sporting de Espinho. Foi sete vezes internacional por Portugal, tendo marcado um golo. Na carreira, fez 406 jogos e marcou 94 golos.