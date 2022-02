Natural do Porto, foi júnior do Benfica e, enquanto jogador, alinhou pelo Olhanense, Beja, Cova da Piedade, Almada e Farense. Terminou a carreira de futebolista no Portimonense, em 1974, e estreou-se como treinador, no mesmo ano, e logo conduziu os alvinegros a uma inédita subida à 1ª Divisão, onde orientou também Estoril, Marítimo e Elvas. Passou por Marrocos e terminou a carreira no Montijo, em 2004. Mário Nunes morreu no domingo aos 78 anos.