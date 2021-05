Assumiu a presidência do Belenenses em 1982, com 45 anos de idade, e devolveu o clube à elite nacional após vencer a II Liga em 1983/84, depois de duas épocas no escalão secundário.Alcançou a final da Taça de Portugal dois anos depois, perdendo, mas ergueu o troféu em 1988/89, eliminando Sporting, FC Porto e Benfica. Durante o seu mandato, iniciou a construção das piscinas do Restelo e o Bingo entrou em atividade.Morreu aos 84 anos.