Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mario Segale (1934-2018)

Deu nome ao canalizador Super Mario.

Por Paulo Fonte | 01:30

Dizia, com humor, ainda estar à espera do cheque com o valor dos direitos.



A Mario Segale foi Minoru Arakawa, presidente da Nintendo na América, ‘surripiar’ o nome para a personagem mais icónica da marca.



Super Mario - no início era Jumpman - nasceu depois de um encontro entre o homem forte da empresa e o promotor imobiliário norte-americano.



Minoru achou graça ao nome e o canalizador ficou para sempre batizado.