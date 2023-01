Mário Teixeira da Silva (1948-2023)

O galerista e colecionador de arte Mário Teixeira da Silva, fundador da galeria Módulo - Centro Difusor de Arte (1975), morreu este domingo, aos 74 anos, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com "um problema relacionado com diabetes", confirmou a amiga e historiadora de arte Adelaide Duarte.



Nascido no Porto, licenciou-se em Engenharia Química e tinha formação em Museologia. Em 2022, parte da sua coleção de arte privada - mais concretamente, 175 obras - foi exposta pela primeira vez em Portugal, no Museu do Chiado, em Lisboa.