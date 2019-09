Marko Max Feingold (1913-2019)

O presidente da comunidade judia de Salzburgo era o mais antigo sobrevivente austríaco do Holocausto.Nascido como cidadão austro-húngaro no território da atual Eslováquia, sobreviveu a quatro campos de morte.Em 1940 deu entrada em Auschwitz, seria depois transferido para Neuengamme, Dachau e Buchenwald, onde foi libertado em abril de 1945 pelas tropas norte-americanas. Morreu quinta-feira com 106 anos.