Martti Ahtisaari, ex-Presidente da Finlândia (1994-2000) e Prémio Nobel da Paz, em 2008, morreu na segunda-feira, aos 86 anos. Sofria da doença de Alzheimer. Ajudou a alcançar acordos de paz entre a Sérvia e o Kosovo no final da década de 1990, na candidatura da Namíbia à independência (década de 80) e na autonomia da província de Aceh, na Indonésia, em 2005. Esteve ainda envolvido no processo de paz da Irlanda do Norte (década de 90). O antigo professor primário nasceu em Viipuri, cidade que hoje pertence à Rússia.