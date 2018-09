Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marty Balin (1942-2018)

O homem morre mas as canções ficam sempre. Músico norte-americano tinha 76 anos.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Marty Balin foi um dos fundadores dos Jefferson Airplane, banda de que saiu em 1971 para se afastar das drogas.



Formou os Jefferson Starship com outro ex-elemento dos Airplane, mas em '79 voltou a lançar-se a solo, regressando para colaborações esporádicas com as bandas.



Era pintor, casou três vezes, teve duas filhas e, em 2016, uma operação ao coração deixou-o sem um dedo e metade da língua. Morreu quinta-feira, de causa não revelada.