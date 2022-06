Em 1972, foi um dos fundadores dos Goblin, banda italiana de rock progressivo/sinfónico.O grupo também deu nas vistas por fazer as bandas sonoras de filmes de terror, como ‘Prelúdio Para Matar’ (1975) e ‘Suspiria’ (1977), de Dario Argento.Também colaborou com o lendário George Romero, no histórico ‘Regresso dos Mortos Vivos’ (1978). O guitarrista Massimo Morante morreu aos 70 anos. Causas não foram reveladas.