Matt Murphy (1929-2018)

Mundo perde grande lenda dos blues.

03:01

Ficou conhecido do grande público na década de 80, quando entrou na série de filmes ‘O Dueto da Corda’, onde fez de marido da dona do café (Aretha Franklin), mas este guitarrista já era uma lenda antes disso. Colaborou com nomes como Muddy Waters, Chuck Berry e Ike Turner e gravou quatro discos em nome próprio. Em 2002 sofreu um AVC e só isso o fez abrandar a sua atividade. Morreu agora, aos 88 anos, de causa não revelada.