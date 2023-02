O jornalista e apresentador Mau- rizio Costanzo, uma das maiores figuras da TV italiana, considerado o ‘rei dos talk shows’, morreu 6.ª feira, aos 84 anos.



A sua importância para Itália é tanta que as cerimónias fúnebres, que arrancaram ontem, decorrem no Palácio Campidoglio, sede do governo de Roma.